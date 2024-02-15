В 3-м Новомихалковском педофил напал на ребенка

В подъезде жилого дома, расположенного в 3-м Новомихалковском проезде, мужчина затащил ранее незнакомую 12-летнюю девочку в свою квартиру, где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.
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