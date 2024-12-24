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Алиханов: объем производства елочных игрушек за 10 месяцев вырос на 8%

Алиханов: объем производства елочных игрушек за 10 месяцев вырос на 8%

По данным Антона Алиханова, главы Минпромторга России, объем производства продукции для новогодних праздников за январь-октябрь 2024 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив около 1 миллиарда рублей.

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