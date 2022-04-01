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Ненужный геморрой. Правда и мифы об этой болезни

Ненужный геморрой. Правда и мифы об этой болезни

Shutterstock.com Наши эксперты: заведующий кафедрой хирургии медико-профилактического факультета Сеченовского университета, директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета, председатель Россий­ского общества колоректальных хирургов, доктор медицинских наук Пётр Царьков;  заведующий колопрок­тологическим отделением краевой клинической больницы № 1 города Краснодара, главный колопроктолог Краснодар­ского края Вадим Половинкин; почётный профессор хирургии медицинской школы Кека, Университет Южной Калифорнии (США), Роберт Бирт; руководитель проктологического подразделения Университетского госпиталя Женевы (Швейцария) Бруно Роше.

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