Ненужный геморрой. Правда и мифы об этой болезни

Shutterstock.com Наши эксперты: заведующий кафедрой хирургии медико-профилактического факультета Сеченовского университета, директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета, председатель Российского общества колоректальных хирургов, доктор медицинских наук Пётр Царьков; заведующий колопроктологическим отделением краевой клинической больницы № 1 города Краснодара, главный колопроктолог Краснодарского края Вадим Половинкин; почётный профессор хирургии медицинской школы Кека, Университет Южной Калифорнии (США), Роберт Бирт; руководитель проктологического подразделения Университетского госпиталя Женевы (Швейцария) Бруно Роше.
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