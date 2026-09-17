МУСАЕВ не видит кризиса: У нас 9 матчей без поражений, и мы на первом месте! О Кордобе: Его бьют, бьют, бьют – постоянно, но он терпит, молодец…

«Фрагментами в Оренбурге мы играли в хороший футбол, когда мяч опускали вниз, когда играли быстро, в одно‑два касания получалось создавать моменты, - заявил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после третьей подряд ничьей в РПЛ - на сей раз с «Оренбургом» (0:0).