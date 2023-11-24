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В рыбном отделе покупатель продавцу: — Отрежьте мне, пожалуйста, голову

В рыбном отделе покупатель продавцу: — Отрежьте мне, пожалуйста, голову

Настроение.Хочется бежать по горячему песку, размахивая труселями, а не на работу. Заpегестpиpованы случаи атипичного похмелья: наутpо хочется смеяться, петь песни и пpосто pадоваться жизни! Доктор приходит к больному малышу.

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