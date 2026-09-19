Что взять вместо новой Нивы? Возможно, идеальный выбор

За те деньги, что стоит новая Niva Legend, можно найти другой легендарный трехдверный внедорожник. Об этом рассказывает в новой статье эксперт «За рулем» Александр Виноградов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Людям с этими отк...
- Почему не наказыв...
- РИ Еще два шоу-рума ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым