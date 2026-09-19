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За рулем

10 971 подписчик

Что взять вместо новой Нивы? Возможно, идеальный выбор

Что взять вместо новой Нивы? Возможно, идеальный выбор

За те деньги, что стоит новая Niva Legend, можно найти другой легендарный трехдверный внедорожник. Об этом рассказывает в новой статье эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

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