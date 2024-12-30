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В МИД России объяснили полёт спецборта Ил-96 в США

В МИД России объяснили полёт спецборта Ил-96 в США

Официальный представитель Мария Захарова назвала причину полёта в Соединённые Штаты.В ночь на 30 декабря стало известно, что спецборт Ил-96 два дня провёл в США.

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