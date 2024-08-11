О "применении хим.оружия" в Курской области

Одиссей

При всем безмерном уважении к бойцам на передовой... "Гексахлорэтан используют в производстве хладона -113, таблеток для дегазации при отливке алюминиевых деталей, как заменитель камфоры в производстве нитроцеллюлозных пластмасс, в смеси с некоторыми металлами как дымообразователь, как интенсификатор свечения пиротехнических составов, а также в медицине как противоглистное средство при лечении гельминтозов печени — описторхоза и фасциолёза."