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О "применении хим.оружия" в Курской области

О "применении хим.оружия" в Курской области

О "применении хим.оружия" в Курской областиНекоторые каналы, со ссылкой на госпиталь, начали сообщать о применении химоружия по нашему отряду.

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Комментарии
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Одиссей
При всем безмерном уважении к бойцам на передовой... &quot;Гексахлорэтан используют в производстве хладона -113, таблеток для дегазации при отливке алюминиевых деталей, как заменитель камфоры в производстве нитроцеллюлозных пластмасс, в смеси с некоторыми металлами как дымообразователь, как интенсификатор свечения пиротехнических составов, а также в медицине как противоглистное средство при лечении гельминтозов печени — описторхоза и фасциолёза.&quot;
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