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Лукашенко: РФ не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет

Лукашенко: РФ не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможные последствия применения Украиной «грязной бомбы» против России.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
А можно судить по Чернобылю. Кто больше всех пострадал? Кто рядом  и Украина. А Россия, только те, кто рядом и Белоруссия. Даже если Украина взорвёт АЭС, то ПОСТРАДАЕТ ЕВРОПА. Надо ПРЕДУПРЕДИТЬ СМИ РФ, чтобы постарались сообщить об этом в ЕВРОПУ. Сразу головой начнут думать а не задницей.
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