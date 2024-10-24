Лукашенко: РФ не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет

Liudmila Kosteley

А можно судить по Чернобылю. Кто больше всех пострадал? Кто рядом и Украина. А Россия, только те, кто рядом и Белоруссия. Даже если Украина взорвёт АЭС, то ПОСТРАДАЕТ ЕВРОПА. Надо ПРЕДУПРЕДИТЬ СМИ РФ, чтобы постарались сообщить об этом в ЕВРОПУ. Сразу головой начнут думать а не задницей.