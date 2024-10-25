Премьер Вьетнама: Ханой не забудет помощь России в борьбе за независимость

Вьетнам никогда не забудет помощь, которую оказала ему Россия в борьбе за независимость, а также в развитии страны, заявил вьетнамский премьер-министр Фам Минь Чинь 24 октября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани после саммита БРИКС.