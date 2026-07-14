В Барнауле мужчину задержали с поличным при покупке наркотиков

У мужчины обнаружили сверток с неизвестным веществом массой около 1,7 грамма В Барнауле сотрудники полиции задержали жителя Алтайского края, подозреваемого в покушении на незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере.
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