Нельзя произвольно расшатывать принцип "два государства для двух народов" - Си Цзиньпин

Пекин, 30 мая /Синьхуа/ -- Война больше не может продолжаться бесконечно, справедливость не может отсутствовать вечно, принцип "два государства для двух народов" нельзя расшатывать произвольно, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в четверг.