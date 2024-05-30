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Китай

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Нельзя произвольно расшатывать принцип "два государства для двух народов" - Си Цзиньпин

Пекин, 30 мая /Синьхуа/ -- Война больше не может продолжаться бесконечно, справедливость не может отсутствовать вечно, принцип "два государства для двух народов" нельзя расшатывать произвольно, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в четверг.

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