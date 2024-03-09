Кто «крышует» украинскую агентуру в России?

Виктор Онегин

Не понятно вообще о чём речь.Как я понял какая то "унитаз" с стране свободного выбора вероисповедания заставляет маленьких детей молиться ,а РПЦ не в силах совладать с ней и необходимо сочно натравить полицию. Не сказано только в полиции какое вероисповедание приемлют? Что мне не понятно что в стране имеется свод законов где определяется,что можно и что нельзя ."нита"-это можно или нельзя? Если нельзя -то судить Если можно то для этого есть родители и органы воспитания. Я конечно за РПЦ,но больше за закон.Ну а если есть властные структуры внедряющие религию прошу список имён и фамилий плюс занимаемая должность. А так бла бла зачем? Не поедет же туда делегации со всей страны на помощь беспомощной Ханты -Мансии.