ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 032 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аудрюс
    Россия в очередной раз оставила без ответа удар, "удар в спину"! Ответка должна была последовать.. Вывести дипломатич...Русским нанесли у...
  • Инна Каракеян
    Вот пусть  и сидят в своих  гадюшниках. Нечего им  делать в РоссииРусским нанесли у...
  • Виктор Онегин
    Не понятно вообще о чём речь.Как я понял какая то "унитаз" с стране свободного выбора вероисповедания заставляет мале...Кто «крышует» укр...

Кто «крышует» украинскую агентуру в России?

Кто «крышует» украинскую агентуру в России?

Пора властям опомниться и обратить внимание на антироссийскую деятельность на территории Ханты-Мансийского округа, где действует три прихода униатов На территории Ханты-Мансийского автономного округа действует целых 3 прихода Греко-католической церкви.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Неизвестно Неизвестно
Не надо в детсадах и школах священникам ни чего преподаватель, у нас это по закону не положено
Ответить
3 час.
Нина Арманн
Неизвестно Неизвестно. Поэтому мы и растлили общество так быстро. Ни Бога, ни церкви...
Ответить
2 час.
Виктор Онегин
Не понятно вообще о чём речь.Как я понял какая то &quot;унитаз&quot; с стране свободного выбора вероисповедания заставляет маленьких детей молиться ,а РПЦ не в силах совладать с ней и необходимо сочно натравить полицию. Не сказано только в полиции какое вероисповедание приемлют?  Что мне не понятно что в стране имеется свод законов где определяется,что можно и что нельзя .&quot;нита&quot;-это можно или нельзя? Если нельзя -то судить Если можно то для этого есть родители и органы воспитания. Я конечно за РПЦ,но больше за закон.Ну а если есть властные структуры внедряющие религию прошу список имён и фамилий плюс занимаемая должность. А так бла бла зачем? Не поедет же туда делегации со всей страны на помощь беспомощной Ханты -Мансии.
Ответить
17 мин.

Картина дня

наверх