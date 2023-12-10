Боксер Поветкин заявил, что не употребляет алкоголь

Российский боксер, олимпийский чемпион и экс-обладатель регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин признался, что не употребляет алкогольные напитки, и заявил, что никогда не давал интервью в состоянии алкогольного опьянения.
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