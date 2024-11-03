Смольянинов не стал обжаловать арест по делу о фейках об армии РФ

Признанный иноагентом актер Артур Смольянинов (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемый в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России, не стал обжаловать решение суда о его заочном аресте.
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