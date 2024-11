На фоне надвигающегося сиквела продажи Kingdom Come: Deliverance взяли новую высоту Пок...

На фоне надвигающегося сиквела продажи Kingdom Come: Deliverance взяли новую высотуПока средневековый ролевой экшен Kingdom Come: Deliverance 2 от разработчиков из чешской Warhorse Studios лишь готовится к релизу, оригинальной Kingdom Come: Deliverance покорилась новая вершина продаж.