На фоне надвигающегося сиквела продажи Kingdom Come: Deliverance взяли новую высоту Пок...

На фоне надвигающегося сиквела продажи Kingdom Come: Deliverance взяли новую высотуПока средневековый ролевой экшен Kingdom Come: Deliverance 2 от разработчиков из чешской Warhorse Studios лишь готовится к релизу, оригинальной Kingdom Come: Deliverance покорилась новая вершина продаж.
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