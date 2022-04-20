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Директор комбината в Бурятии задержан после гибели сотрудников

Директор комбината в Бурятии задержан после гибели сотрудников

В управлении Следственного комитета России по Бурятии сообщили, что следователями задержан директора по производству Селенгинского Целлюлозно-картонного комбината после гибели на работе пяти сотрудников из-за выброса в воздух отравляющих веществ.

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