Директор комбината в Бурятии задержан после гибели сотрудников

В управлении Следственного комитета России по Бурятии сообщили, что следователями задержан директора по производству Селенгинского Целлюлозно-картонного комбината после гибели на работе пяти сотрудников из-за выброса в воздух отравляющих веществ.
В управлении Следственного комитета России по Бурятии сообщили, что следователями задержан директора по производству Селенгинского Целлюлозно-картонного комбината после гибели на работе пяти сотрудников из-за выброса в воздух отравляющих веществ.
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