Расколоть мировой порядок: Путин готовится к победе в конфликте на Украине – Bloomberg

Бессменный глава России Владимир Путин любит демонстрировать силу и уверенность. В этот раз игра мышц пошла еще дальше: лидер россиян не только готовится к победе на выборах, но также выиграть конфликт на Украине.
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