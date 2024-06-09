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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шоу рассказал, что усугубил травму бедра из-за просьбы тен Хага сыграть недолеченным: «Если тренер просит выйти, я не откажусь. Виноваты все: я, медперсонал»

Перед началом Евро-2024 защитник долечивает травму задней поверхности бедра. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признает, что игрок может не успеть восстановиться к первому групповому матчу против Сербии.

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