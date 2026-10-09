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Регионы России

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«Краснодар» и «Зенит» сойдутся в центральном матче 10 октября

«Краснодар» и «Зенит» сойдутся в центральном матче 10 октября

10 октября состоится одна из ключевых встреч десятого тура Российской Премьер-Лиги – матч между футбольными клубами «Краснодар» и «Зенит».

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