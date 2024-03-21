В Якутии в ДТП погибли четыре человека

В Якутии четыре человека погибли, еще четыре пострадали в автоаварии. Прокуратура проводит проверку. Как сообщили в региональном управлении МВД, ДТП произошло на 37 километре автодороги «Умнас» в Хангаласском районе.
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