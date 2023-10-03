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Рынок широкополосного доступа в интернет увеличился

Рынок широкополосного доступа в интернет увеличился

Во втором квартале 2023 года объем рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД) в России достиг 40,1 млрд рублей Во втором квартале 2023 года объем рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД) в России достиг 40,1 млрд рублей Число абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц увеличилось до 35,5 млн рублей.

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