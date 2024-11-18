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Друзья обеспокоены исчезновением Бибера после скандала с Пи Дидди

Друзья обеспокоены исчезновением Бибера после скандала с Пи Дидди

Джастин Бибер перестал выходить на публику на фоне скандала с Пи Дидди. Его друзья бьют тревогу: сначала они полагали, что его затворничество связано с новой ролью отца, однако теперь они думают, что дело обстоит гораздо серьезнее.

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