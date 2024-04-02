Иноагенту Верзилову* назначили 8 лет колонии по делу о фейках. Но есть нюанс

В 2021 году, МВД объявило Верзилова* в федеральный розыск по делу о сокрытии гражданства Канады, в ноябре текущего года иноагент стал фигурантом дела о распространении фейков об армии РоссииСтоличный суд вынес приговор Петру Верзилову*, создателю "Мидиазоны**".
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