Иноагенту Верзилову* назначили 8 лет колонии по делу о фейках. Но есть нюанс

В 2021 году, МВД объявило Верзилова* в федеральный розыск по делу о сокрытии гражданства Канады, в ноябре текущего года иноагент стал фигурантом дела о распространении фейков об армии РоссииСтоличный суд вынес приговор Петру Верзилову*, создателю "Мидиазоны**".