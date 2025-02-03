Медицина: новые подходы к онкотерапии, органы на 3D-принтере и противовирусные вакцины

2024 год стал переломным в развитии технологий борьбы с раком и вирусными болезнями. Ведущие институты мира представили инновационные препараты и вакцины широкого спектра, а 3D-биопринтинг уже в недалеком будущем внесет значительный вклад в преодоление дефицита донорских органов.
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