Зеленский возглавит трибунал. Европа придумала новый способ попытаться отправить Путина в тюрьму

Сегодня 2,2K прочитали Автор: Михаил Щипанов В очередной раз международная организация, созданная как бы для защиты прав человека и продвижения универсальных ценностей демократии, самым показным образом доказала, что значит знаменитый оборот «это другое».
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