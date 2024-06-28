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Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    да смысл то в том что при правлении Сталина расширялось  стратегическое военное присутствие в разных точках мира , от...Если бы Россию уж...
  • Sergiy Che
    Да и х... то с ней - недолго протянула...Если бы Россию уж...
  • Астон Мартин
    там база была подлодок...🥸Если бы Россию уж...

Зеленский возглавит трибунал. Европа придумала новый способ попытаться отправить Путина в тюрьму

Зеленский возглавит трибунал. Европа придумала новый способ попытаться отправить Путина в тюрьму

 Сегодня 2,2K прочитали Автор: Михаил Щипанов В очередной раз международная организация, созданная как бы для защиты прав человека и продвижения универсальных ценностей демократии, самым показным образом доказала, что значит знаменитый оборот «это другое».

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Комментарии
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dverry garry
Автор. А КТО ТАКОЙ этот  зеленский? бывший клоун, бывший президент дуркаины
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16 час.

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