Ангел-истребитель: трейлер «Страны песков» — последней шалости Акиры Ториямы

В сериале «Страна песков», основанном на одноименной манге безвременно почившего месяц назад Акиры Ториямы, начались совершенно новые приключения — и в честь этого стриминг Disney+ Star делится свежим трейлером.
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