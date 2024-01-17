Под Челябинском иномарка насмерть сбила двух человек. Водитель скрылся

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в пригороде Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла вчера, 16 января, в Сосновском районе.
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