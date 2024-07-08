Объяснено, как могут измениться условия IT-ипотеки

Программу IT-ипотеки было бы правильно перевести на адресный формат, чтобы ей могли воспользоваться люди, которым действительно нужно повысить доступность жилья, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.
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