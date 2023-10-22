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В НАТО рассказали о перспективах поддержки Израиля и Украины

В НАТО рассказали о перспективах поддержки Израиля и Украины

У Североатлантического альянса достаточно ресурсов, чтобы оказывать поддержку Израилю и Украине. Как сообщает румынский телеканал Digi 24, об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.

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