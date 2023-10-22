В НАТО рассказали о перспективах поддержки Израиля и Украины

У Североатлантического альянса достаточно ресурсов, чтобы оказывать поддержку Израилю и Украине. Как сообщает румынский телеканал Digi 24, об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии