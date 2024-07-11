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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гончарова продлила контракт с московским «Динамо». Она проведет 17-й сезон в составе клуба

Как сообщила пресс-служба команды, соглашение рассчитано на один год. Для 35-летней диагональной этот сезон станет 17-м в составе клуба.

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