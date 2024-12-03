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Орловские новости

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Орловские школьники могут показать свои предпринимательские способности

Орловские школьники могут показать свои предпринимательские способности

C целью популяризации предпринимательства среди школьников как эффективной жизненной стратегии с 2020 года Торгово-промышленная палата Орловской области проводит онлайн-олимпиаду по предпринимательству среди учащихся общеобразовательных учреждений Орловской области.

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