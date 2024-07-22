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27,5 миллиона долларов собрали американцы на предвыборную кампанию Харрис

27,5 миллиона долларов собрали американцы на предвыборную кампанию Харрис

ВАШИНГТОН, 22 июля, ФедералПресс. За пять часов граждане США сделали пожертвования на сумму более 27,5 миллиона долларов на предвыборную кампанию нового кандидата от демократической партии США Камалы Харрис.

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