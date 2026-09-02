Костин назвал удалёнку и игнорирование сообщений "стремом"

На ВЭФ-2026 глава ВТБ Андрей Костин обсудил с молодёжью темы удалённой работы и личных границ. Он охарактеризовал дистанционную работу и игнорирование сообщений после 18:00 как "стрем", а высокую зарплату на старте карьеры назвал "норм".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сергей Глушко и Н...
- "Россия вкусно ко...
- Уведомление придё...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым