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Царьград

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Костин назвал удалёнку и игнорирование сообщений "стремом"

Костин назвал удалёнку и игнорирование сообщений "стремом"

На ВЭФ-2026 глава ВТБ Андрей Костин обсудил с молодёжью темы удалённой работы и личных границ. Он охарактеризовал дистанционную работу и игнорирование сообщений после 18:00 как "стрем", а высокую зарплату на старте карьеры назвал "норм".

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