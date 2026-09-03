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В Челябинске сотрудница почты присваивала деньги и товары – ущерб составил около 700 тысяч рублей

В Челябинске сотрудница почты присваивала деньги и товары – ущерб составил около 700 тысяч рублей

В Челябинске будут судить сотрудницу «Почты России» за растрату и хищение. Женщина работала сначала оператором, а затем – начальником отделения почтовой связи.

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