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Российский президент всегда старался держаться от олигархов подальше, тем более, от таких как Гуцериев

Российский президент всегда старался держаться от олигархов подальше, тем более, от таких как Гуцериев

Какие «друзья» не нужны. Как сообщили вчера сразу два чешских издания Denik N и Respekt, владелец группы «Сафмар», российский миллиардер Михаил Гуцериев встречался с сотрудниками западных спецслужб, пытаясь добиться снятия санкций в обмен на информацию о планах Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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Комментарии
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Андрей
на зону пора гуцериеву.
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