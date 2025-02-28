Медиакорпорация Китая запустила новый проект по интеграции ИИ в медиасферу 

При Медиакорпорации Китая открылось Здание искусственного интеллекта, сообщает russian.cgtn.com Как рассказали на торжественной церемонии в Пекине, его работа будет способствовать ускорению внедрения новейших технологий в медиасферу.
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