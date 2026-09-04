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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зайцева не забрали из списка отказов СКА. Защитнику могут сократить зарплату на 20% и сохранить в клубе («Сила Спорта»)

Клубы КХЛ не забрали защитника Никиту Зайцева из списка отказов СКА , сообщает «Сила Спорта». Отмечается, что 34-летнему хоккеисту могут уменьшить зарплату на 20 процентов и оставить в клубе.

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