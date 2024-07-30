Бывшей первой леди Франции Карле Бруни-Саркози грозит до 20 лет тюрьмы

Бывшая первая «дама» Франции, экс-супермодель Карла Бруни-Саркози стала последним человеком, втянутым в скандал с финансированием предвыборной кампании, разгоревшийся вокруг ее мужа, бывшего президента Франции Николя Саркози.
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