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«Время работает против Украины». В Турции раскрыли детали будущих переговоров Москвы и Киева. Что о них известно?

Переговорные позиции Украины на предстоящей встрече 15 мая в Стамбуле серьезно ухудшились, и сейчас время работает в пользу России.

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Комментарии
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Лев Добрый
Совсем не понятно, а что с Херсонской и Запорожской областями, о них ничего  не сказано!!!😱👈👍
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13 час.
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