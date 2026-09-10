Сотрудники Новосибирского планетария им. Кикиной общаются с космонавтом по ночам

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Новосибирский планетарий имени Анны Кикиной выходит на связь с космонавтом, которая находится на МКС, по ночам из-за разницы во времени в семь часов.
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