Послом Украины в Турции стал диверсант, осуждённый в России на 17 лет строгого режима

Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, который осуждён за диверсии в Крыму Наримана Джелялова, следует из указа, опубликованного на сайте офиса президента Украины.
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