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Белый дом: авианосной ударной группе США «Рональд Рейган» приказано оставаться в районе Тайваня и следить за обстановкой

Белый дом: авианосной ударной группе США «Рональд Рейган» приказано оставаться в районе Тайваня и следить за обстановкой

Авианосной ударной группе Соединенных Штатов «Рональд Рейган» приказано оставаться в районе Тайваня и следить за обстановкой.

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