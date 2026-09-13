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Нейрочелтәрләр аркасында югалырга мөмкин булган һөнәрләр билгеле

Ясалма интеллект әлегә хезмәт хакларының кискен төшүенә китерми, әмма кайбер эшләрнең бәясен үзгәртә, дип яза РИА Новости.

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