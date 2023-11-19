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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Логика еврейского посла. "Кто не верит моим фактам, тот не верит в Холокост"

Логика еврейского посла. "Кто не верит моим фактам, тот не верит в Холокост"

Эти американо-еврейские двойные стандарты, а, если сказать обычным человеческим языком, их ложь, ставшая делом привычным, труднопереносимы почти для всех.

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Комментарии
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Наталия
Я давно не считаю, что Холокост,  это  трагедия только евреев. Гитлер практиковал его и в отношении славян, особенно русских, и в отношении цыган, и , если бы наша армия его его не остановила, планировал уничтожение всех народов, которых фашисты не относили к арийцам.  Был свой Холокост (уничтожение)   индейцев в США, а в эпоху колониальных войн - массовое истребление коренных народов Азии и Африки. Просто евреи грамотно и с выгодой  для себя используют это понятие.
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13 час.
Регина Толстоброва
Нет веры Израилю, все время  врут.
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12 час.

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