Эти американо-еврейские двойные стандарты, а, если сказать обычным человеческим языком, их ложь, ставшая делом привычным, труднопереносимы почти для всех.
Логика еврейского посла. "Кто не верит моим фактам, тот не верит в Холокост"
Комментарии
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Наталия
Я давно не считаю, что Холокост, это трагедия только евреев. Гитлер практиковал его и в отношении славян, особенно русских, и в отношении цыган, и , если бы наша армия его его не остановила, планировал уничтожение всех народов, которых фашисты не относили к арийцам. Был свой Холокост (уничтожение) индейцев в США, а в эпоху колониальных войн - массовое истребление коренных народов Азии и Африки. Просто евреи грамотно и с выгодой для себя используют это понятие.
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13 час.
Регина Толстоброва
Нет веры Израилю, все время врут.
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12 час.
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