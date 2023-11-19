Логика еврейского посла. "Кто не верит моим фактам, тот не верит в Холокост"

Наталия

Я давно не считаю, что Холокост, это трагедия только евреев. Гитлер практиковал его и в отношении славян, особенно русских, и в отношении цыган, и , если бы наша армия его его не остановила, планировал уничтожение всех народов, которых фашисты не относили к арийцам. Был свой Холокост (уничтожение) индейцев в США, а в эпоху колониальных войн - массовое истребление коренных народов Азии и Африки. Просто евреи грамотно и с выгодой для себя используют это понятие.