Подозреваемым в поджогах банкоматов в Перми избрали меру пресечения

ПЕРМЬ, 25 декабря, ФедералПресс. Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения 18-летнему студенту Андрею Купцову и 50-летней Ирине Копытовой, которых обвиняют в поджогах банкоматов в краевой столице.
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