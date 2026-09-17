Утрехтский университет обнаружил 1700-летний фрагмент "Одиссеи"

В библиотеке Утрехтского университета найден фрагмент "Одиссеи" Гомера возрастом 1700 лет. Исследователь Марк де Крей распознал строки, описывающие разгневание Бога Гелиоса.
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