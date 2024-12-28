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Группировка 'Запад': усиление позиций и потери ВСУ более 440 человек

Группировка 'Запад': усиление позиций и потери ВСУ более 440 человек

Подразделения войсковой группировки "Запад" улучшили свое положение на переднем крае, отразив две контратаки.

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