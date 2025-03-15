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Израиль наносит удар по радикалам, новый план перемирия с ХАМАС предъявлен

Израиль наносит удар по радикалам, новый план перемирия с ХАМАС предъявлен

Армия обороны Израиля атаковала трех палестинских радикалов при закладке взрывчатки у Нецарима. Власти Израиля и США предложили новый план перемирия с ХАМАС до середины апреля.

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