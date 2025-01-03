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Вероника Степанова: «Извините, девочки, но я просто не вижу, кто с такой Терентьевой сможет побороться на главных стартах сезона в этом году»

В декабре олимпийская чемпионка Терентьева (Непряева) впервые вышла на старт после родов. Она выиграла спринт на «Красногорской лыжне» и финишировала седьмой в «разделке» на этапе Кубка России.

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